В эфире узбекского ТВ покажут дебаты представителей кандидатов в президенты

В эфире сразу нескольких узбекских телеканалов покажут дебаты представителей кандидатов в президенты.

Дебаты пройдут 19 октября в 17:00. По данным Национальной телерадиокомпании, дебаты будут показаны по каналам "Узбекистан 24", "Узбекистан", "Ëшлар", "Ташкент", "Махалла" и "Маданият ва маърифат".

По первым двум каналам дебаты будут транслироваться с сурдопереводом, по каналам "Ëшлар" и "Ташкент" – с переводом на русский язык, по каналу "Маданият ва маърифат" – с переводом на английский язык.

Наблюдать за дискуссиями представителей кандидатов также можно через интернет, в том числе через платформу UzTV.tv

Стоит отметить, что в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что между кандидатами не было замечено прямой или какой-либо значимой конкурентной борьбы.