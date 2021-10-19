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  • 19 октябрь 2021 8:07
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В эфире узбекского ТВ покажут дебаты представителей кандидатов в президенты

В эфире узбекского ТВ покажут дебаты представителей кандидатов в президентыВ эфире сразу нескольких узбекских телеканалов покажут дебаты представителей кандидатов в президенты.

 

Дебаты пройдут 19 октября в 17:00. По данным Национальной телерадиокомпании, дебаты будут показаны по каналам "Узбекистан 24", "Узбекистан", "Ëшлар", "Ташкент", "Махалла" и "Маданият ва маърифат".

 

По первым двум каналам дебаты будут транслироваться с сурдопереводом, по каналам "Ëшлар" и "Ташкент" – с переводом на русский язык, по каналу "Маданият ва маърифат" – с переводом на английский язык.

 

Наблюдать за дискуссиями представителей кандидатов также можно через интернет, в том числе через платформу UzTV.tv

 

Стоит отметить, что в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что между кандидатами не было замечено прямой или какой-либо значимой конкурентной борьбы.


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