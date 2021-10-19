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  • 19 октябрь 2021 8:02
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Узбекистан и новое правительство Афганистана подготовят «дорожную карту» развития отношений

Узбекистан и новое правительство Афганистана подготовят «дорожную карту» развития отношенийЧлены Кабинета министров Узбекистана и представители временного правительства Афганистана 16 октября провели переговоры в Термезе, сообщила пресс-служба МИДа.

 

Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, афганская сторона была представлена исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи.

 

Как уточнил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, в состав афганской делегации входили представители МИДа, Минобороны, Министерства экономики, Минздрава, Министерства образования и ряда других ведомств, а также группа бизнесменов.

 

По его словам, стороны обсудили расширение двусторонней торговли, особенно в предстоящую зиму, а также увеличение объемов поставляемого топлива в Афганистан и товаров первой необходимости, транзитных мощностей для афганских предпринимателей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, прокладку линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и строительство железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

 

По итогам переговоров Узбекистан и Афганистан «создали рабочие группы по нескольким областям». В течение 10 дней стороны подготовят «дорожную карту» по развитию двусторонних отношений и представят её лидерам двух стран, сообщил Забихулла Муджахид.

 

Напомним, 7 октября делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Кабуле переговоры с руководителями временного правительства Афганистана. Тогда он сообщил, что стороны договорились провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри» и железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

 

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