В Узбекистане утвердили положение об инклюзивном обучении в школах

Принято постановление Кабинета Министров «Об утверждении нормативно-правовых актов по инклюзивному образованию детей».

Документ разработан в соответствии с постановлением «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями», передает kun.uz.

Концепцией развития инклюзивного образования в системе народного образования в 2020–2025 годах определены задачи по улучшению качества образовательных услуг, оказываемых детям с особыми образовательными потребностями:

· разработка и утверждение требований, предъявляемых к зданиям образовательных учреждений, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями;

· реализация мер, направленных на обеспечение этих образовательных учреждений, необходимой литературой, методическими пособиями, оборудованием и инвентарем для обучения разным профессиям;

· организация системы инклюзивного образования, обеспечение общеобразовательных учреждений специальным оборудованием (подъемными устройствами, пандусами, перилами и другим), а также соответствующими кадрами (специальных педагогов, специалистов по психолого-педагогическому наблюдению за детьми);

· поэтапное обеспечение школ-интернатов специальным оборудованием для адаптации и интеграции детей с особыми образовательными потребностями и др.

Также постановлением утверждено положение об инклюзивном обучении детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учреждениях.

В нем определены:

· цели и задачи инклюзивного образования;

· порядок организации инклюзивного образования и начальных коррекционных классов в школах и образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями;

· порядок приема детей в классы инклюзивного образования и начальные основные коррекционные классы;

· меры по контролю качества и управления обучением в классах инклюзивного образования и начальных основных коррекционных классах.

Также утверждены положения о:

· специализированных образовательных госучреждениях для детей с физическими, умственными, сенсорными или умственными недостатками;

· специализированных образовательных госучреждениях санаторно-курортного типа;

· порядке индивидуального обучения на дому детей с физическими, умственными, сенсорными или умственными недостатками, а также детей, нуждающихся в длительном лечении.

Кроме того, постановлением определены меры по организации курсов профессионального обучения в специализированных образовательных госучреждениях для детей с особыми образовательными потребностями.