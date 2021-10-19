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  • 19 октябрь 2021 7:00
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ООН доставила в Афганистан через аэропорт Термеза свыше 100 тонн гуманитарной помощи

ООН доставила в Афганистан через аэропорт Термеза свыше 100 тонн гуманитарной помощиООН доставила в Афганистан через аэропорт Термеза свыше 100 тонн гуманитарной помощи, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на центральноазиатское представительство Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

 

Самолеты с экстренным гуманитарным грузом прибыли в Термез 15, 16 и 17 октября. Они доставили предметы первой необходимости, которые срочно нужны жителям Афганистана, чтобы подготовиться к зиме. До отправки в Афганистан гуманитарная помощь будет храниться в терминале "Термез Карго Центр".

 

"Мы хотели бы поблагодарить правительство Узбекистана за сотрудничество в оказании гуманитарной помощи Афганистану. Мы считаем, что этот новый маршрут доставки помощи будет способствовать глобальным усилиям по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане и оказанию помощи миллионам пострадавших людей", – сказал заместитель представителя УВКБ ООН по Центральной Азии Думитру Липкану.

 

Терминал "Термез Карго Центр" расположен менее чем в двух километрах от границы Узбекистана и Афганистана. Благодаря своей дислокации, размеру и пропускной способности, а также предоставляемым им услугам, терминал рассматривается в качестве важного центра для оказания помощи афганскому народу.

 

УВКБ, как часть страновой группы ООН в Узбекистане, совместно с партнерами продолжает оказывать помощь афганскому народу. Дополнительная поддержка со стороны государств, частного сектора и международного сообщества имеет решающее значение для реагирования на кризис в Афганистане, где более 3,5 миллиона человек в настоящее время являются внутренне перемещенными лицами, причем более полумиллиона из них – с начала этого года.


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