Зарплата работников махаллей повышается на 35%

С 1 ноября 2021 года месячные должностные оклады работников органов самоуправления граждан, на территории которых количество домохозяйств составляет тысячу и более, увеличатся на 35%. Это предусмотрено указом президента «О дополнительных мерах по социальной поддержке работников органов самоуправления граждан».

Также, согласно документу, функции поощрения работников органов самоуправления граждан, оказания им бухгалтерских услуг будут переданы от районных (городских) хокимиятов отделам по поддержке махалли и семьи районов (городов).

При отделах по поддержке махалли и семьи районов (городов) будет создан Фонд стимулирования работников органов самоуправления граждан.

Основными источниками формирования средств Фонда определены:

- бюджетные средства в размере 10 процентов годового фонда оплаты труда органов самоуправления граждан (без учета средств специального фонда материального стимулирования);

- отчисление в размере 3 процентов из дополнительных источников местных бюджетов, выделяемых на основе решений районных (городских) Кенгашей народных депутатов;

- средства, полученные от предоставления в аренду имущества органов самоуправления граждан в установленном порядке;

- благотворительные пожертвования;

- иные источники, не запрещенные актами законодательства.

Министерству финансов поручено выделить в 2021 году 9,2 млрд сумов для приобретения канцелярских товаров, необходимых всем сходам граждан махаллей.

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