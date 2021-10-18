При наличии ID-карты с водителей не будут требовать другие документы

Согласно документу, с 1 марта 2022 года следующие услуги будут оказываться только через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ):
·приглашение в Узбекистан иностранного гражданина;
·получение документов и справок для подтверждения гражданства Узбекистана за рубежом;
·получение справки о судимости (не судимости);
·проверка наличия запрета у автотранспортного средства;
·определение времени встречи лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказания и адресных колониях, с их родными.
Постановлением вводится новый порядок, согласно которому инспекторы дорожно-патрульной службы не будут спрашивать с водителей права нового образца, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), доверенность на управление автомобилем и страховой полис при наличии ID-карты.
Для этого до 1 февраля 2022 все сведения о страховых договорах должны быть внесены в единую информационную систему.
Выдача идентификационных карт, которые постепенно должны заменить внутренние паспорта, была начата с 4 января текущего года. В феврале ID-карты разрешили использовать в банках в качестве документа, удостоверяющего личность.