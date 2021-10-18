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  • 18 октябрь 2021 8:40
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В Узбекистане разрешили платить налоги в рассрочку

В Узбекистане разрешили платить налоги в рассрочкуВ Узбекистане разрешили платить налоги в рассрочку. Это предусмотрено законом, который накануне подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Минюст.

 

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", которым внесены изменения в Налоговый кодекс.

 

В частности, в соответствии со статьей 99 Кодекса установлено, что Государственный налоговый комитет вправе предоставлять возможность уплаты налогов, а также налога с оборота в рассрочку в установленном порядке без предоставления имущества в залог, без поручительства или банковской гарантии (за исключением налога на прибыль, социального налога, налога на прибыль у источника выплаты).

 

Кроме того, согласно приложению к статье 100, заинтересованным лицам, осуществляющим деятельность более 3 лет, своевременно уплачивающим налоги, но финансовое положение которых не позволяет погасить налоговую задолженность в срок, может быть предоставлена возможность уплаты налогов в рассрочку.

 

Согласно изменениям, внесенным в статью 378 Кодекса, доходы налогоплательщика, направляемые на получение образования в профессиональных (профессиональных школах, колледжах, техникумах) и высших образовательных организациях Узбекистана (собственное, а также образование детей или мужа (жены), не достигших 26-летнего возраста), не подлежат налогообложению (ранее эта льгота распространялась только на высшее образование).


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