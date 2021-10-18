Военнослужащие Узбекистана заняли второе место на международных соревнованиях в Великобритании

Узбекская команда опередила США, Германию, Францию, Италию, Индию и другие страны в международных соревнованиях среди разведывательных подразделений «Кембрийский патруль».

С 29 сентября по 17 октября группа военнослужащих Министерства обороны Узбекистана приняла участие в международных соревнованиях среди разведывательных подразделений «Кембрийский патруль», которые состоялись в британском городе Брэкон. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что «Кембрийский патруль» считается одним из самых сложных и престижных состязаний среди военнослужащих, которые можно сравнить с отбором в подразделения специального назначения.

В международных соревнованиях принимали участие 103 команды из 18 стран мира. В частности, в соревнованиях состязались команды разведчиков и спецподразделений Великобритании, Узбекистана, Косово, Греции, Ирландии, Германии, Латвии, Франции, Ганы, Италии, Индии, Польши, США, Дании, Индонезии, Швейцарии, Литвы, Нидерландов.

Маршрут соревнований состоял из различных уровней сложных условий на расстоянии 90 км. Каждые 8-10 км выполнялось несколько боевых задач.

В ходе марша команды с помощью средств массового поражения прошли заряженную местность на расстоянии 3 км и выполнили задания по прохождению через горные и водные преграды, сбору разведывательной информации, оказанию первой медицинской помощи, освобождению заложников в захваченном здании и организации засад в сложной горной местности, а также допрос военнопленных.

Кроме того, команды получили 8 неожиданных «тестовых сюрпризов»: определение вида вооружения и военной техники зарубежных стран, артиллерийский огонь с использованием средств моделирования и симуляции, выполнение нормативов по военной топографии и связи, сдача тестовых испытании в соответствии с Женевской конвенцией, составление отчетов по разведке, доклад о принятых мерах и о готовности к выполнению следующих задач.

Команда Министерства обороны Узбекистана преодолела дистанцию в 90 км, состоявшую из различных сложных заданий, за 37 часов.

По результатам международного соревнования первое место и золотые медали завоевали хозяева соревнования – военнослужащие Великобритании, второе место и серебряные медали завоевала команда Минобороны Узбекистана. Третье место и бронзовые медали завоевала команда США.

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