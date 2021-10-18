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  • 18 октябрь 2021 8:33
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Создаётся Институт национального эстрадного искусства

Создаётся Институт национального эстрадного искусстваПрезидент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании при Государственной консерватории Узбекистана Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова, сообщает Gazeta.uz.

 

Институт начнёт принимать первых студентов с 2021/2022 учебного года, обучение будет вестись на грантовой и платно-контрактной основе. Студенты 2−4 курсов бакалавриата консерватории, а также второго курса магистратуры продолжат обучение в новом вузе.

 

Согласно документу, со следующего учебного года в бакалавриате появятся направления композиторского искусства и искусствоведения (музыковедение), в магистратуре — звукорежиссуры (режиссура музыкального звука) и музыкального искусства.

 

Основные задачи института:

·подготовка высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров;

·создание «Золотого фонда» образцов современного исполнения национальной эстрады, их перенос на ноты и широкое внедрение в практику;

·ведение фундаментальных, практических и творческих исследований по национальной эстраде.

 

С 2022/2023 учебного года ведущие профессоры и преподаватели вуза, а также известные эстрадные исполнители будут закреплены за школами музыки и искусства (324), специализированными школами искусства и культуры (17), школами-интернатами (8) и колледжами культуры, музыки и искусства (2) для проведения «Мастер-классов».

 

В декабре 2020 года президент подписывал постановление о широком праздновании 85-летия со дня рождения Батыра Закирова. Документом было запланировано открытие в Ташкенте национальной эстрадной высшей школы, названной его именем, мемориального комплекса и музея, посвященного памяти артиста.

 

В конце августа Шавкат Мирзиёев посмертно наградил певца и актёра Батыра Закирова орденом «Эл-юрт хурмати».


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