В Узбекистане частная авиакомпания запустила рейсы из Ташкента в Москву

С 14 октября первая частная авиакомпания Qanot Sharq из Узбекистана начала выполнять рейсы по маршруту «Ташкент – Москва» на воздушных судах типа А320-200 с частотой два рейса в неделю по четвергам и субботам. Об этом пишет kun.uz.

Воздушное судно, прибывшее из столицы Узбекистана, приземлилось в аэропорту Внуково, где его торжественно приветствовали водной аркой, передает Aviaport.ru.

«Флот нового партнера аэропорта Внуково Qanot Shark состоит из двух воздушных судов А-320 производства европейского авиастроительного концерна Airbus. До конца 2022 года также ожидается поставка двух авиалайнеров А-330. Руководство авиакомпании считает воздушные суда типа A-320 и A-330 очень удобными для развития туризма, поскольку они могут доставлять в Узбекистан до 300 пассажиров на каждом рейсе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 20 лет деятельности Qanot Sharq накопила значительный опыт в основном в сфере грузовых авиаперевозок. За этот период авиакомпания сумела создать сеть крупных агентств в Узбекистане и за рубежом и перевезла более 100 тысяч тонн грузов.

Вместе с тем на протяжении последних семи лет авиакомпания проверяла свои возможности в области пассажирских перевозок.

«Наладив эффективное сотрудничество с местными и зарубежными авиакомпаниями, Qanot Sharq посредством чартерных рейсов осуществила перевозку более 150 тысяч пассажиров», - говорится в заключении.