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  • 18 октябрь 2021 8:24
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Бытовые потребители газа задолжали более 500 млрд сумов

Бытовые потребители газа задолжали более 500 млрд сумовБолее 1,2 миллиона бытовых потребителей газа в Узбекистане имеют дебиторскую задолженность в размере 501,6 млрд сумов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Худудгазтаъминот».

 

На сегодняшний день в жилых домах установлено более 2 миллионов «умных» счётчиков, которые подключены к автоматической системе контроля учёта газа. Остальные 1,5 миллиона потребителей продолжают оплачивать за газ по показаниям счётчика старого образца.

 

В компании отметили, что в ближайшие месяцы завершится установка «умных» счетчиков по всей стране, которые отключают подачу газа при задолженности.

 

Недавно «Худудгазтаъминот» сообщало, что в Узбекистане имеется почти 7,46 миллиона потребителей природного газа, из которых свыше 3,81 миллиона используют природный газ, 3,65 миллиона — сжиженный. Компания также оказывает услуги 72,4 тысячи юридических лиц.

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