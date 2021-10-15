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  • 15 октябрь 2021 8:03
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Узбекистан не обсуждает размещение американских военных у себя на территории

Узбекистан не обсуждает размещение американских военных у себя на территорииУзбекистан не обсуждает размещение американских военных у себя на территории. Об этом сообщили в МИД и Минобороны республики.

 

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос размещения американских сил в Узбекистане для борьбы с терроризмом в Афганистане не стоит и не обсуждается.

 

Таким образом Камилов прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой утверждалось, что представители Пентагона намерены посетить в этом месяце Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения там контртеррористических сил США для потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.

 

По словам начальника информационной службы Минобороны Узбекистана Бахрома Зульфикарова, Узбекистан не получал предложение о размещении на своей территории антитеррористических подразделений США и не планирует предпринимать такие шаги.

 

"По моим данным, Узбекистан не получал предложение на размещение на своей территории антитеррористических сил Соединенных Штатов и не планирует подобные шаги, так как это запрещено конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной нашей страны", – подчеркнул он. ​​​​​

 

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