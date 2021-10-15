В ГНК рассказали, сколько заплатили известные международные компании в бюджет Узбекистана

В качестве налогоплательщиков НДС в Узбекистане в 2021 году было зарегистрировано 9 иностранных компаний. В списке есть такие компании как Vaskiani Ventures Limited, Google Cloud EMEA Limited, Spotify AB, Adobe, Delse, Inc., Scribd, Inc., LinkedIn Ireland Unlimited Company, Google LLC и Microsoft Ireland Operations Limited.

По данным пресс-службы Государственного налогового комитета (ГНК), за два года на налоговый учет встали 28 иностранных компаний, оказывающих электронные услуги физическим лицам без образования постоянного учреждения в Узбекистане. Среди них – Booking.com B.V., Netflix International B.V., Apple, Facebook, Yandex, Huawei и другие.

По состоянию насентябрь Facebook было уплачено 7,6 млрд сумов, Google Commerce Limited – 4,6 млрд.сумов, Apple – 2,2 млрд сумов, Netflix – 331 млн сумов, Yandex – 256 млн сумов.

В сообщении ГНК отмечается, что электронные услуги подразумевают предоставление прав на использование программного обеспечения (включая игры через Интернет), права на использование электронных книг, образовательных материалов, музыкальных произведений и других.

Новый порядок постановки на учет предусмотрен Налоговым кодексом с 1 января 2020 года. То, что вышеуказанные компании встали на налоговый учет в Узбекистане, означает, что при оплате услуг сервиса надо еще учитывать налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 15%.

«Для удобства регистрации интернет-компаний Государственный налоговый комитет запустил НДС-офис. Ресурс позволяет заполнить и подать заявление о постановке на учет, пользоваться онлайн персональным кабинетом (представлять отчетность и уплачивать налог), а также получать ответы на все интересующие вопросы касательно налогообложения», - говорится в заключении.

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