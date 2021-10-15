В Узбекистане ввели ежемесячный сбор за право продавать алкоголь в магазинах и общепите

В Налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения и дополнения, которыми вводится ежемесячный сбор за право осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией, а также реализовывать ее в объектах общественного питания, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные правового портала "Норма".

Сбор уплачивается с момента направления уведомления о начале реализации алкогольной продукции. При направлении уведомления до 20 числа текущего месяца сбор исчисляется в полном объеме за данный месяц, а при направлении уведомления после 20 числа текущего месяца – с первого числа следующего месяца. Сбор уплачивается ежемесячно в виде предоплаты до 10 числа текущего месяца.

Кроме того, закон "О государственной пошлине" дополнен пунктом, которым установлена госпошлина за лицензирование отдельных видов деятельности:

а) деятельность по оптовой торговле алкогольной продукцией – 200 БРВ;

б) деятельность по производству потребительского и технического этилового спирта, алкогольной продукции:

·пищевого этилового ректификованного спирта – 100 БРВ;

·технического этилового спирта – 25 БРВ;

·водки и ликероводочной продукции из пищевого этилового спирта – 250 БРВ;

·винных напитков крепостью от 7 до 22% – 250 БРВ;

·водки виноградной и плодовой, вина виноградного и плодово-ягодного, коньяка, коньячного напитка, бренди, виски, рома, кальвадоса – 100 БРВ;

·спирта виноградного и плодово-ягодного, винного спирта, спирта- сырца виноградного и плодово-ягодного, дистиллята виноградного, винного, коньячного, вискового, ромового, плодово-ягодного и кальвадосного, вина игристого и газированного – 50 БРВ;

·виноградных и плодово-ягодных виноматериалов – 25 БРВ.

За право осуществления производства пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции госпошлина уплачивается один раз в год в зависимости от вида каждой группы.