Компания UzAuto Motors предложила узбекистанцам забрать купленные Cobalt без обогрева сидений. Для включения этой опции нет микросхем, сообщает Podrobno.uz.

"Как известно глобальная нехватка полупроводников затронула весь мировой автопром и компанию UzAuto Motors в частности. Сотни готовых автомобилей Chevrolet Cobalt ожидают своих новых хозяев на заводской стоянке. Отсутствие одной единственной детали из полупроводников, не позволяет работать системе обогрева сидений и не позволяет передать автомобиль владельцам", – отметили в компании.

В этих условиях UzAuto Motors предлагает покупателям, ожидающим Chevrolet Cobalt 4-й позиции, получить свой автомобиль в ближайшее время без модуля обогрева сидений. Цена данных комплектующих составляет 1 миллион сумов. Их стоимость будет удалена из общей цены на автомобиль.

Регулятор системы обогрева и охлаждения автомобиля (HVAC контроллер), который отвечает за работу кондиционера и печки, будет работать на данных авто без изменений. При этом кнопка включения обогрева сидений работать не будет.

"Эта вынужденная мера, при согласии покупателя, позволит получить долгожданный автомобиль сотням наших потребителей уже в ближайшее время", – заключили в компании.

Напомним, что вчера UzAuto Motors подписала соглашение с "УзДонМахсулот" о временном хранении своих автомобилей на складе муки. В компании произвели множество авто, но их не могут передать покупателям из–за нехватки микросхем, отвечающих за работу подушки безопасности.