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  • 15 октябрь 2021 7:55
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UzAuto Motors предложила узбекистанцам забрать купленные Cobalt без обогрева сидений

UzAuto Motors предложила узбекистанцам забрать купленные Cobalt без обогрева сиденийКомпания UzAuto Motors предложила узбекистанцам забрать купленные Cobalt без обогрева сидений. Для включения этой опции нет микросхем, сообщает Podrobno.uz.

 

"Как известно глобальная нехватка полупроводников затронула весь мировой автопром и компанию UzAuto Motors в частности. Сотни готовых автомобилей Chevrolet Cobalt ожидают своих новых хозяев на заводской стоянке. Отсутствие одной единственной детали из полупроводников, не позволяет работать системе обогрева сидений и не позволяет передать автомобиль владельцам", – отметили в компании.

 

В этих условиях UzAuto Motors предлагает покупателям, ожидающим Chevrolet Cobalt 4-й позиции, получить свой автомобиль в ближайшее время без модуля обогрева сидений. Цена данных комплектующих составляет 1 миллион сумов. Их стоимость будет удалена из общей цены на автомобиль.

 

Регулятор системы обогрева и охлаждения автомобиля (HVAC контроллер), который отвечает за работу кондиционера и печки, будет работать на данных авто без изменений. При этом кнопка включения обогрева сидений работать не будет.

 

"Эта вынужденная мера, при согласии покупателя, позволит получить долгожданный автомобиль сотням наших потребителей уже в ближайшее время", – заключили в компании.

 

Напомним, что вчера UzAuto Motors подписала соглашение с "УзДонМахсулот" о временном хранении своих автомобилей на складе муки. В компании произвели множество авто, но их не могут передать покупателям из–за нехватки микросхем, отвечающих за работу подушки безопасности.


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