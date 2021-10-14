Шавкат Мирзиёев выступит на саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14-15 октября примет участие в работе саммитов ЕАЭС и СНГ в формате видеоконференцсвязи, сообщает Podrobno.uz

ЕАЭС

14 октября глава нашего государства в статусе наблюдателя выступит на внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством казахстанской стороны.

Членами Совета являются президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении. Ожидается, что в качестве наблюдателя на заседании также выступит президент Кубы.

В соответствии с повесткой дня будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Лидер Узбекистана в своем выступлении обозначит перспективные направления практического взаимодействия с ЕАЭС.

Следует отметить, что в декабре прошлого года нашей стране был предоставлен статус государства-наблюдателя в Организации. В апреле этого года приняты Меморандум о взаимодействии между правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией и План совместных мероприятий на 2021-2023 годы.

СНГ

15 октября состоится юбилейное заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, в работе которого предусматривается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе мероприятия под председательством белорусской стороны будут рассмотрены итоги многостороннего сотрудничества за 30-летний период деятельности Организации, а также совместные планы по дальнейшему расширению партнерства в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, миграции, культурно-гуманитарного обмена.

Будут обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также устойчивого развития в обширном регионе.

Ожидается, что президент Узбекистана, являющегося сопредседателем в Содружестве, выдвинет ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития СНГ.

По итогам мероприятия будет принят пакет многосторонних документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.