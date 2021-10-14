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  • 14 октябрь 2021 7:32
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Узбекистанцы приобрели "красивых" автономеров на рекордную сумму

Узбекистанцы приобрели "красивых" автономеров на рекордную суммуУзбекистанцы за 9 месяцев этого года приобрели "красивых" автомобильных номеров на рекордную сумму – 221,1 миллиарда сумов (около 20 миллионов долларов), сообщаетPodrobno.uz со ссылкой на данные Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

 

Всего за этот период было продано свыше 105,6 тысяч «красивых» автономеров. При этом показатель продаж вырос в 1,7 раза в количественном выражении, в суммарном – на 28,3%. Это абсолютный рекорд с момента запуска торгов – больше, чем за 2018-2020 годы вместе взятые (205,1 миллиарда сумов).

 

Самый дешевый автономер продан за 450,5 тысяч сумов, а самый дорогой – за 441,5 миллиона сумов (около 40 тысяч долларов). Средняя стоимость одной сделки по приобретению автономера составила 2,1 миллиона сумов.

 

Напомним, что при продаже, дарении, обмене автомобиля обладатель красивого номера может сохранить его за собой, передать родственникам или отказаться в пользу нового владельца его автомобиля.

 

Кроме того, владелец по желанию может передать его близким родственникам, а также по наследству.


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