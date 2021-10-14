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  • 14 октябрь 2021 7:30
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В Узбекистане предлагается повысить возраст уголовной ответственности с 13 до 14 лет

В Узбекистане предлагается повысить возраст уголовной ответственности с 13 до 14 летВ настоящее время на рассмотрении Законодательной палаты находится законопроект о повышении возраста привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности с 13 до 14 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Расул Кушербаев.

 

Проект закона предполагает изменения в соответствии с указом президента от 9 августа 2021 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка».

 

Кушербаев подчеркивает, что такая практика прослеживается и в зарубежных странах: «В Германии, Италии, Испании, Японии, возраст, с которого наступает уголовная ответственность, составляет 14 лет».

 

«Можно сказать, что эти изменения еще один шаг на пути к человечности», - заключил Расул Кушербаев.

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