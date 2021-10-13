» » » В Бухаре части крепости Арк, разрушенные сто лет назад, будут восстановлены
﻿
  • 13 октябрь 2021 8:14
  • 59

В Бухаре части крепости Арк, разрушенные сто лет назад, будут восстановлены

В Бухаре части крепости Арк, разрушенные сто лет назад, будут восстановленыВ Бухарской области имеется 829 памятников культуры, история 287 из которых насчитывает несколько тысячи лет. В ближайшие пять лет в регионе будет создано 255 отелей и 60 новых туристических маршрутов, отреставрировано более 800 объектов культуры. Об этом стало известно в ходе встречи президента Шавката Мирзиёев с избирателями Бухарской области.

 

По данным пресс-службы главы государства, в Бухарской области имеется 829 памятников культуры, история 287 из которых насчитывает несколько тысячи лет.

 

«Поэтому планируется разработать специальную программу по развитию туризма в Бухаре. Так, в ближайшие пять лет в области будет создано 255 отелей и 60 новых туристических маршрутов, отреставрировано более 800 объектов культуры», - говорится в сообщении.

 

Как сообщает kun.uz, стало также известно, что части крепости Арк, разрушенные сто лет назад, будут восстановлены. В Гиждуване будет построен межрегиональный центр оптовой торговли.

 

В целом на социально-экономическое развитие Бухарской области в ближайшие пять лет из государственного бюджета будет выделено 50 триллионов сумов, будет создано 280 тысяч новых рабочих мест.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта

В Узбекистане создано Министерство туризма и спорта

Новости Узбекистана
﻿
В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны

В Бухарской области стартовало строительство экотуристической пляжной зоны

Новости Узбекистана
﻿
GM Uzbekistan планирует наладить выпуск новых авто в бюджетном сегменте

GM Uzbekistan планирует наладить выпуск новых авто в бюджетном сегменте

Новости Узбекистана
﻿
ЛУКОЙЛ направит до $12 млрд на газоконденсатные месторождения Бухарской области

ЛУКОЙЛ направит до $12 млрд на газоконденсатные месторождения Бухарской области

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане создадут 100 новых текстильных предприятий

В Узбекистане создадут 100 новых текстильных предприятий

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика