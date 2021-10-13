В Бухаре части крепости Арк, разрушенные сто лет назад, будут восстановлены

В Бухарской области имеется 829 памятников культуры, история 287 из которых насчитывает несколько тысячи лет. В ближайшие пять лет в регионе будет создано 255 отелей и 60 новых туристических маршрутов, отреставрировано более 800 объектов культуры. Об этом стало известно в ходе встречи президента Шавката Мирзиёев с избирателями Бухарской области.

По данным пресс-службы главы государства, в Бухарской области имеется 829 памятников культуры, история 287 из которых насчитывает несколько тысячи лет.

«Поэтому планируется разработать специальную программу по развитию туризма в Бухаре. Так, в ближайшие пять лет в области будет создано 255 отелей и 60 новых туристических маршрутов, отреставрировано более 800 объектов культуры», - говорится в сообщении.

Как сообщает kun.uz, стало также известно, что части крепости Арк, разрушенные сто лет назад, будут восстановлены. В Гиждуване будет построен межрегиональный центр оптовой торговли.

В целом на социально-экономическое развитие Бухарской области в ближайшие пять лет из государственного бюджета будет выделено 50 триллионов сумов, будет создано 280 тысяч новых рабочих мест.