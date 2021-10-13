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  • 13 октябрь 2021 8:13
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Понятие "прописка" окончательно уйдет в историю

Понятие "прописка" окончательно уйдет в историюДепутаты нижней палаты парламента в ходе очередного пленарного заседания рассмотрели документ, который исключит слово "прописка" из законодательства, сообщает Podrobno.uz.

 

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

 

"Известно, что слово "прописка" морально устарело и этот термин в сознании граждан ассоциируется с такими словами, как "препятствующий", "привязанный к месту" и "ограничивающий свободу". Данным законопроектом предусматривается замена в отдельных законодательных актах понятий "постоянная прописка" и "учет по месту пребывания" на термины "регистрация по месту постоянного проживания" и "регистрация по месту временного пребывания", – отметили в нижней палате парламента.

 

По мнению депутатов, принятие законопроекта приведет к закрытию имеющихся пробелов, связанных с понятиями "регистрации по месту постоянного проживания и регистрации по месту временного проживания", а также норм, регулирующих действие идентификационных ID-карт. Так, например, в Кодексе об административной ответственности исключается возможность привлечения гражданина к ответственности в случае несвоевременного обращения за получением или заменой ID-карты, ее порчи и утери.

 

После активной полемики данный законопроект принят депутатами в первом чтении.


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