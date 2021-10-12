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  • 12 октябрь 2021 8:25
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Обсуждается добавление выходного дня при совпадении праздников с воскресеньем

Обсуждается добавление выходного дня при совпадении праздников с воскресеньем

В Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана рассматривается законопроект о новой редакции Трудового кодекса. Предлагаемыми поправками предусмотрено, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день переносится на следующий день. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента об обсуждении проекта закона фракцией Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) 11 октября.
Согласно действующему Трудовому кодексу, праздничными (нерабочими) днями являются:
1 января — Новый год;
8 марта — Международный женский день;
21 марта — Навруз;
9 мая — День памяти и почестей;
1 сентября — День независимости;
1 октября — День учителя и наставника;
8 декабря — День Конституции;
первый день Руза хайита (Ийд-ал-Фитр);
первый день Курбан хайита (Ийд-ал-Адха).

Кодексом не предусмотрено, что если праздничный день выпадает на воскресенье, то следующий день должен быть выходным. На практике нередко так и происходит. Дополнительные выходные предоставляются актами президента.

 

«Если выходной приходится на воскресенье, будет ли следующий рабочий день объявлен выходным? А как быть тем, кого просят или заставляют выйти на работу в выходные?» — поднимались вопросы на заседании фракции УзЛиДеП.

 

Согласно планируемым изменениям, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то к выходному дню автоматически добавляется понедельник.

 

В сообщении отмечается, что на предыдущем заседании 7 октября фракция отложила рассмотрение проекта закона в связи с необходимостью его доработки. На этот раз документ был одобрен.

 

По мнению депутатов, принятие новой редакции Трудового кодекса «обеспечит баланс интересов работников и работодателей с учётом требований рыночной экономики, повысит их вовлеченность в социальное партнёрство и поощрит заинтересованность сторон в производительности труда».

 

ИСТОЧНИК


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