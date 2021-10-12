Обсуждается добавление выходного дня при совпадении праздников с воскресеньем

1 января — Новый год;
8 марта — Международный женский день;
21 марта — Навруз;
9 мая — День памяти и почестей;
1 сентября — День независимости;
1 октября — День учителя и наставника;
8 декабря — День Конституции;
первый день Руза хайита (Ийд-ал-Фитр);
первый день Курбан хайита (Ийд-ал-Адха).
Кодексом не предусмотрено, что если праздничный день выпадает на воскресенье, то следующий день должен быть выходным. На практике нередко так и происходит. Дополнительные выходные предоставляются актами президента.
«Если выходной приходится на воскресенье, будет ли следующий рабочий день объявлен выходным? А как быть тем, кого просят или заставляют выйти на работу в выходные?» — поднимались вопросы на заседании фракции УзЛиДеП.
Согласно планируемым изменениям, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то к выходному дню автоматически добавляется понедельник.
В сообщении отмечается, что на предыдущем заседании 7 октября фракция отложила рассмотрение проекта закона в связи с необходимостью его доработки. На этот раз документ был одобрен.
По мнению депутатов, принятие новой редакции Трудового кодекса «обеспечит баланс интересов работников и работодателей с учётом требований рыночной экономики, повысит их вовлеченность в социальное партнёрство и поощрит заинтересованность сторон в производительности труда».