Обсуждается добавление выходного дня при совпадении праздников с воскресеньем

Согласно действующему Трудовому кодексу, праздничными (нерабочими) днями являются:

1 января — Новый год;

8 марта — Международный женский день;

21 марта — Навруз;

9 мая — День памяти и почестей;

1 сентября — День независимости;

1 октября — День учителя и наставника;

8 декабря — День Конституции;

первый день Руза хайита (Ийд-ал-Фитр);

первый день Курбан хайита (Ийд-ал-Адха).



Кодексом не предусмотрено, что если праздничный день выпадает на воскресенье, то следующий день должен быть выходным. На практике нередко так и происходит. Дополнительные выходные предоставляются актами президента.

«Если выходной приходится на воскресенье, будет ли следующий рабочий день объявлен выходным? А как быть тем, кого просят или заставляют выйти на работу в выходные?» — поднимались вопросы на заседании фракции УзЛиДеП.

Согласно планируемым изменениям, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то к выходному дню автоматически добавляется понедельник.

В сообщении отмечается, что на предыдущем заседании 7 октября фракция отложила рассмотрение проекта закона в связи с необходимостью его доработки. На этот раз документ был одобрен.

По мнению депутатов, принятие новой редакции Трудового кодекса «обеспечит баланс интересов работников и работодателей с учётом требований рыночной экономики, повысит их вовлеченность в социальное партнёрство и поощрит заинтересованность сторон в производительности труда».

ИСТОЧНИК