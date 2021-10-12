Узбекистан шесть раз просил Google удалить контент

С 2011 года Узбекистан отправил компании Google всего шесть запросов об удалении контента. Об этом свидетельствует статистика корпорации, пишет gazeta.uz.

Сведения о количестве запросов от государственных органов разных стран корпорация раскрывает в рамках отчёта Google Transparency Report. Сейчас в нём доступны данные с 2011 по 2020 год.

Госорганы Узбекистана начали обращаться к Google с июня 2018 года (4 запроса). Ещё по одному запросу зарегистрировано в июне 2019 года и декабре 2019 года. В этих обращениях они просили удалить более 26 единиц контента из видеохостинга YouTube (сервис Google). Все запросы связаны с авторскими правами.

Google получила четыре обращения от госорганов Узбекистана, ещё два — от организации по контролю в сфере информации и связи.

Лидером по количеству запросов на удаление контента оказалась Россия — за 10 лет российские органы обращались к Google 123606 раз (60,6% от всех запросов в мире). В этих обращениях они просили удалить более 950 тысяч единиц контента из разных сервисов компании — в основном веб-поиска и YouTube.

Во множестве запросов России в качестве причины для удаления контента указывалась угроза национальной безопасности — это треть от их общего числа.

Турция отправляла 14231 запрос с требованием заблокировать контент, Индия — 9899, США — 9627.

Госорганы Казахстана с 2011 года обращались к Google 373 раза с требованием удалить 192,5 тысяч единиц контента.