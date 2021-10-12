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  • 12 октябрь 2021 8:20
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Узбекистан шесть раз просил Google удалить контент

Узбекистан шесть раз просил Google удалить контентС 2011 года Узбекистан отправил компании Google всего шесть запросов об удалении контента. Об этом свидетельствует статистика корпорации, пишет gazeta.uz.

 

Сведения о количестве запросов от государственных органов разных стран корпорация раскрывает в рамках отчёта Google Transparency Report. Сейчас в нём доступны данные с 2011 по 2020 год.

 

Госорганы Узбекистана начали обращаться к Google с июня 2018 года (4 запроса). Ещё по одному запросу зарегистрировано в июне 2019 года и декабре 2019 года. В этих обращениях они просили удалить более 26 единиц контента из видеохостинга YouTube (сервис Google). Все запросы связаны с авторскими правами.

 

Google получила четыре обращения от госорганов Узбекистана, ещё два — от организации по контролю в сфере информации и связи.

 

Лидером по количеству запросов на удаление контента оказалась Россия — за 10 лет российские органы обращались к Google 123606 раз (60,6% от всех запросов в мире). В этих обращениях они просили удалить более 950 тысяч единиц контента из разных сервисов компании — в основном веб-поиска и YouTube.

 

Во множестве запросов России в качестве причины для удаления контента указывалась угроза национальной безопасности — это треть от их общего числа.

 

Турция отправляла 14231 запрос с требованием заблокировать контент, Индия — 9899, США — 9627.

 

Госорганы Казахстана с 2011 года обращались к Google 373 раза с требованием удалить 192,5 тысяч единиц контента.


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