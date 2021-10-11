Сколько автомобилей приобрели узбекистанцы в этом году?

В Узбекистане почти три миллиона автомобилей находится в собственности узбекистанцев (физические лица), сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.

"По данным на 1 января 2021 года количество автотранспортных средств, находящихся в собственности физических лиц в Узбекистане, составило 2 955 295 штук", - информируется в релизе.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 14,5%. Тогда общее количество машин достигало 2 580 133 единицы.

В среднем на 100 домохозяйств приходится 50 автомобилей, заключили в Госкомстате. Это означает, что в Узбекистане на 1000 человек приходится 84 машины. По сравнению с другими странами: в США 910 машин на 1000 граждан, в Австралии - 740, в Италии - 625, в Японии - 591, в Германии - 555, в России - 369, в Казахстане - 250, в Украине. - 202, в Азербайджане - 112 автомобилей (Данные за 2019 г.).

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