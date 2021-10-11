СПЧ ООН принял инициированную Узбекистаном резолюцию

В Женеве в ходе 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) принята резолюция, инициированная Узбекистаном, о последствиях пандемии COVID-19 для прав человека молодежи.

Она получила единогласное одобрение всех без исключения 47 государств-членов Совета ООН по правам человека, сообщает МИД Узбекистана.

По итогам разработки резолюции ее поддержали и присоединились в качестве соавторов 37 государств, представляющих все существующие в системе ООН региональные группы.

На основе подготовленного Национальным центром Узбекистана по правам человека текста проекта документа постпредством Узбекистана при отделении ООН в городе Женеве проведены 2 раунда неформальных консультаций, в которых приняло участие свыше 400 представителей из около 70 стран, а также сотрудники Секретариата ООН и другие.

Документ призывает государства создавать для молодежи равные возможности, оказывать содействие в обеспечении их прав и свобод в контексте снижения негативного воздействия пандемии COVID-19. Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек.

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