На молодежном ЧМ по дзюдо узбекистанцы выиграли две медали

В Италии завершается Чемпионат мира по дзюдо среди молодежи.

Наш дзюдоист Сухроб Ражабов (-100 кг) в финале вышел на татами против Ильи Суламанидзе из Грузии. К сожалению, Ражабов уступил своему сопернику и удостоился серебра.

Еще один представитель Узбекистана Уткирбек Турабоев (-100 кг) в борьбе за бронзу победил Килиана Каппельмайера из Германии и занял третье место.

Таким образом, сборная Узбекистана в индивидуальном направлении Чемпионата мира завоевала 1 серебро и 1 бронзу. Сегодня, 10 октября, начнутся выступления в командном-микст направлении. Наша команда начнет свое участие против сборной Германии, сообщает «Даракчи».