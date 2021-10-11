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  • 11 октябрь 2021 10:57
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На молодежном ЧМ по дзюдо узбекистанцы выиграли две медали

На молодежном ЧМ по дзюдо узбекистанцы выиграли две медалиВ Италии завершается Чемпионат мира по дзюдо среди молодежи.

 

Наш дзюдоист Сухроб Ражабов (-100 кг) в финале вышел на татами против Ильи Суламанидзе из Грузии. К сожалению, Ражабов уступил своему сопернику и удостоился серебра.

 

Еще один представитель Узбекистана Уткирбек Турабоев (-100 кг) в борьбе за бронзу победил Килиана Каппельмайера из Германии и занял третье место.

 

Таким образом, сборная Узбекистана в индивидуальном направлении Чемпионата мира завоевала 1 серебро и 1 бронзу. Сегодня, 10 октября, начнутся выступления в командном-микст направлении. Наша команда начнет свое участие против сборной Германии, сообщает «Даракчи».


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