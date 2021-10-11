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  • 11 октябрь 2021 10:54
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Узбекистан осудил теракт в Афганской мечети

Узбекистан осудил теракт в Афганской мечети«Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный во время пятничной молитвы в афганском городе Кундуз, который привел к многочисленным человеческим жертвам. Подобного рода насильственные действия препятствуют установлению устойчивого и долгосрочного мира и национального согласия в Афганистане», — таким заявлением МИД прокомментировал случившееся.

 

Напомним, 8 октября, в шиитской мечети Афганистана во время молитвы прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли по меньшей мере 100 человек и более 200 получили ранения.

 

Правительство Узбекистана выразило свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых в результате этого бесчеловечного нападения, сообщает UzReport.


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