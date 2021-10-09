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  • 9 октябрь 2021 21:09
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Польское интернет-издание включило Узбекистан в список наиболее привлекательных мест для проведения новогодних праздников

Польское интернет-издание включило Узбекистан в список наиболее привлекательных мест для проведения новогодних праздников

По версии польского интернет-издания Gazeta.pl, Узбекистан вошел в список «пяти замечательных стран для встречи и проведения незабываемой новогодней поездки». Об этом передает ИА «Дунё».

 

Так, Узбекистан занял третье место после Швеции и Австрии, опередив государства Рейнского бассейна (Франция, Германия и Швейцария) и Латинской Америки (Коста-Рика и Никарагуа).

 

Как отмечает польское издание, Узбекистан является знаменитой жемчужиной Востока и одним из самых популярных туристических направлений в Азии, а также может предложить очень насыщенный и уникальный новогодний маршрут.

 

«Путешествие в такие всемирно известные исторические города, как Самарканд, Бухара и Хива, и посещение в новогоднюю ночь площади Регистан позволит приобщиться к истории и почувствовать себя в романтичной обстановке как в сказках Шахеризады. Если хотите, чтобы новогодняя ночь прошла в экзотической атмосфере ‑ выбирайте поездку в Узбекистан» — гласит текст сообщения.

 

Напомним, ранее Узбекистан вошел в список «29 умопомрачительных мест для отдыха» по версии The Times.


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