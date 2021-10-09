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  • 9 октябрь 2021 12:21
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МВД предупредило о Telegram-каналах, шантажирующих пользователей

МВД предупредило о Telegram-каналах, шантажирующих пользователей

Мошенники начали шантажировать узбекистанцев, используя для этого их личные данные (фото, имена, фамилии, номера телефонов, адреса). В связи с этим фактом, МВД призывает проявить бдительность при размещении своих персональных данных в соцсетях.

 

Как выяснил Uzreport, кибермошенники в своих ухищрениях пользуются методами социального инжиниринга - собирают информацию о личной жизни граждан, а потом шантажируют их, запугивая публикацией «постов» в соцсетях с порочащей их честь и репутацию информацией.

 

«Сейчас в Узбекистане выявили несколько таких Telegram-каналов. Их авторы работают удаленно из-за рубежа. Министерство в установленном порядке проводит доследственную проверку, привлекая иностранных партнеров по выявлению электронных адресов авторов каналов, занимающихся этой и другими видами преступной деятельности. По итогам проверки в отношении лиц, совершивших вымогательство, примут меры правового воздействия», - заявляют в МВД.

 

Названия обнаруженных ведомством криминальных каналов не разглашаются, так как на данный момент нет технических возможностей для их блокировки.

 

МВД обратилось к гражданам и попросило не размещать личную информацию в социальных сетях или не распространять ее в незнакомых группах и каналах.


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