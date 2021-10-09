В Узбекистане в осенне-зимний период серьезно увеличат поставки "голубого топлива" населению

В Узбекистане в осенне-зимний период серьезно увеличат поставки природного газа населению, сообщили Podrobno.uz в пресс-службе Министерства энергетики.

"В эти осенние дни Министерство энергетики и действующие в его системе организации проводят интенсивную работу, направленную на полноценное обеспечение потребителей в осенне-зимний период электроэнергией, природным и сжиженным газом. Отметим, что 96% от общего объема работ выполнено в результате мероприятий по подготовке к осенне-зимнему сезону и обеспечению всех условий по его благополучному проведению", – сообщили в Минэнерго.

В этом году в результате полной реализации запланированных мероприятий по регулированию газовой сети будет улучшено газоснабжение 283 тысяч домохозяйств.

Согласно планам, в осенне-зимний период потребителям будет поставлено 17,9 миллиарда кубометров природного газа, а населению – 11 миллиардов кубометров. Это на 3 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом сезоне.

Кроме того, в осенне-зимний период потребителям будет поставлено 318,6 тысячи тонн сжиженного газа, что на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.