Госбюджет выделил каждому из кандидатов в президенты Узбекистана по 250 тысяч евро на избирательную кампанию – БДИПЧ ОБСЕ

Госбюджет выделил каждому из кандидатов в президенты Узбекистана по 250 тысяч евро на избирательную кампанию, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на первый отчет Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В отчете говорится, что все расходы, связанные с проведением политическими партиями избирательных кампаний, финансируются из государственного бюджета. Размер финансирования устанавливается путем обсуждения между представителями партий и Центральной избирательной комиссии.

В 2021 году на проведение предвыборных кампаний было выделено 15,54 миллиарда сумов (1,25 миллиона евро), таким образом, каждая из пяти политических партий, выдвинувшая кандидата, получила около 3,14 миллиарда сумов (250 740 евро).

Неиспользованные средства должны быть возвращены в государственный бюджет после выборов или в случае отзыва кандидатом своей кандидатуры. Другие источники финансирования предвыборной кампании, в том числе собственные средства политических партий и кандидатов, частные источники или взносы в натуральной форме, запрещены.

При этом, как отмечается в отчете, политические партии, имеющие фракцию в парламенте, имеют право на ежегодное государственное финансирование, размер которого равен общему числу зарегистрированных избирателей, умноженному на 0,4 евро (1 евро составляет примерно 12 495 сумов).

В 2020 году государственное финансирование уставной деятельности партий было осуществлено на 83,7 миллиарда сумов (6 610 560 евро), что составило 80 процентов совокупного дохода всех партий (105,2 миллиарда сумов).

Политические партии могут получать частные пожертвования для финансирования своей обычной уставной деятельности, при этом предельная сумма пожертвований от юридических лиц составляет 1 350 000 000 сумов (106 500 евро), а от физических лиц – 135 000 000 сумов (10 660 евро). Иностранные или анонимные пожертвования запрещены.