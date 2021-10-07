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  • 7 октябрь 2021 9:50
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Экс-проректор ТГЭУ может быть причастен к делу о хищении $2 млн в «Асакабанке»

Бывший проректор ТГЭУ Нодир Идиев, объявленный в розыск, подозревается в причастности к делу о хищении 2 млн долларов в период его работы начальником Службы внутреннего аудита «Асакабанка».

 

Экс-проректор ТГЭУ может быть причастен к делу о хищении $2 млн в «Асакабанке»

 

Объявленный в розыск бывший проректор Ташкентского государственного экономического университета Нодир Идиев может быть причастен к делу о хищении 2 млн долларов в «Асакабанке», сообщили «Газете.uz» в УВД Бухарской области.

 

По данным управления, в июле началось следствие по поводу хищения 2 млн долларов в «Асакабанке». Нодир Идиев проходит по делу в качестве подозреваемого в мошенничестве и должностном подлоге.

 

В частности, сотрудники двух компаний, филиала и главного офиса «Асакабанка» подозреваются в преступном сговоре и подделке документов для получения льготного кредита на 2 млн долларов. Средства выделялись в рамках проекта «Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства» с участием Азиатского банка развития.

 

Как сообщили в пресс-службе «Асакабанка», действительно в 2017 году бывшие должностные лица банка совершили противоправные действия, связанные с присвоением целевых кредитов.


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