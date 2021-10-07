Российский актер Павел Прилучный показал подарки привезенные с Узбекистана – фото

По словам артиста, приятно возвращаться с командировок не с пустыми руками.

На прошлой неделе в Узбекистане прошел масштабный Международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути », куда были приглашены многие звезды зарубежного шоу-бизнеса, в том числе и российского.

Так, одним из приглашенных гостей стал российский киноактер Павел Прилучный, который выступил на сцене и успел посмотреть на город. Артист опубликовал фото в свой Instagram аккаунт, на котором сфотографировался со своими сыновьями и подарками из Узбекистана.

-Приятно возвращаться из поездок не с пустыми руками!, - подписывает Павел.

Как оказалось, подарки ему сделала девушка по имени Валюша, которая сопровождала актера во время фестиваля и знакомила с городом. Среди подарков: тюбетейки с национальным орнаментом и ляганы, платки с узорами, а также узбекские сладости.