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  • 7 октябрь 2021 9:24
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Российский актер Павел Прилучный показал подарки привезенные с Узбекистана – фото

По словам артиста, приятно возвращаться с командировок не с пустыми руками.

 

Российский актер Павел Прилучный показал подарки привезенные с Узбекистана – фото

 

На прошлой неделе в Узбекистане прошел масштабный Международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути », куда были приглашены многие звезды зарубежного шоу-бизнеса, в том числе и российского.

 

Так, одним из приглашенных гостей стал российский киноактер Павел Прилучный, который выступил на сцене и успел посмотреть на город. Артист опубликовал фото в свой Instagram аккаунт, на котором сфотографировался со своими сыновьями и подарками из Узбекистана.

 

-Приятно возвращаться из поездок не с пустыми руками!, - подписывает Павел.

 

Как оказалось, подарки ему сделала девушка по имени Валюша, которая сопровождала актера во время фестиваля и знакомила с городом. Среди подарков: тюбетейки с национальным орнаментом и ляганы, платки с узорами, а также узбекские сладости.


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