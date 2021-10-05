6 октября начинается прием заявок на лотерею Green Card 2023

Госдепартамент США объявил дату начала онлайн-регистрации на участие в лотерее DV Lottery 2023.

Госдепартамент США объявил о начале онлайн-регистрации на участие в лотерее Green Card 2023. Прием заявок стартует 6 октября в 21:00 часов по ташкентскому времени и будет продолжаться до 21:00 часов 9 ноября.В 2023 году будет разыграно 55 тысяч грин-карт (Diversity Visas (DVs).



Лица, подавшие более одной заявки в течение периода регистрации, будут дисквалифицированы. Официальный сайт для подачи заявок на участие.



Напомним, ежегодная программа «DV» предоставляет право для 55 тыс. человек из стран с низким уровнем легальной миграции в США получить визы на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки. Отбор победителей визовой лотереи производится программой, генерируемой компьютером.



Ознакомиться с инструкцией для подачи на DV-2023 можно здесь.