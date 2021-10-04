» » » Damas сбил четверых школьников в Ташкенте. Один из них скончался по пути в больницу
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  • 4 октябрь 2021 10:01
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Damas сбил четверых школьников в Ташкенте. Один из них скончался по пути в больницу

В Янгихаётском районе Ташкента автомобиль Damas превысил скорость и совершил наезд на четверых школьников, стоявших на обочине дороги. Один из них скончался по пути в больницу, остальные госпитализированы с серьёзными травмами.

 

Damas сбил четверых школьников в Ташкенте. Один из них скончался по пути в больницу

 

2 октября примерно в 15:00 на пересечении улиц Чинор и Полвонёр в Янгихаётском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

 

Уроженец Ташкентской области Абдуворис К. (2001 года рождения), на основании доверенности находясь за рулём автомобиля Damas (госномер 01894 ЕНА) совершил наезд на четверых школьников, стоявших на обочине дороги, а также столкнулся с автомобилем Nexia, которым на основании доверенности управлял Тимур М. (1989). По предварительным данным, водитель «не справился с управлением» (превысил разрешённую скорость).

 

Damas сбил четверых школьников в Ташкенте. Один из них скончался по пути в больницу

 

В результате ДТП трое пешеходов — ученики 10 класса средней школы — Глеб К. (2005), Сармат М. (2005) и Темур Х. (2006) рождения — с серьёзными травмами были госпитализированы.

 

Водители обоих автомобилей также доставлены в больницу с телесными повреждениями.Ещё один пешеход — ученик 10 класса Артём Игумнов (2004) в результате наезда получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на пути в медицинское учреждение.


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