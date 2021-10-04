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  • 4 октябрь 2021 9:40
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В многоэтажке на Чиланзаре произошёл взрыв газа

В семиэтажной новостройке в Чиланзарском районе Ташкента произошёл взрыв газа. Жители дома не пострадали, повреждены несколько квартир, сообщили в МЧС.

 

В многоэтажке на Чиланзаре произошёл взрыв газа

 

3 октября в 22:13 в доме №59 на седьмом квартале Чиланзарского района Ташкента произошёл взрыв газа, сообщила пресс-служба МЧС. Газ взорвался во втором подъезде семиэтажной новостройки.

 

Для ликвидации последствий ЧС на место происшествия прибыли пять пожарно-спасательных экипажей МЧС.

 

«Согласно имеющейся информации к этому часу, жители дома не пострадали. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.

 

В МЧС добавили, что взрыв привёл к частичному ущербу нескольких квартир — в них повреждены окна и двери. Специалисты профильных служб изучают причины ЧС.


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