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  • 4 октябрь 2021 9:38
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В Джизакской области женщины устроили скандал между собой

В социальных сетяхраспространилось видео на котором можно увидеть, как женщины устроили скандал между собой.

 

В Джизакской области женщины устроили скандал между собой

 

 

Как сообщили в УВД Джизакской области, инцидент произошёл в махалле «Дустлик» Галляаральского района.

 

«Причиной конфликта стало то, что 8-летний ребенок вытер грязные ноги об одеяло, которое сушилось на улице», - говорится в сообщении.

 

Женщина, которая увидела это, проклинала мальчика. После чего между двумя семьями произошла ссора.

 

На место события прибыли два сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.


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