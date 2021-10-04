В Джизакской области женщины устроили скандал между собой

В социальных сетяхраспространилось видео на котором можно увидеть, как женщины устроили скандал между собой.

Как сообщили в УВД Джизакской области, инцидент произошёл в махалле «Дустлик» Галляаральского района.

«Причиной конфликта стало то, что 8-летний ребенок вытер грязные ноги об одеяло, которое сушилось на улице», - говорится в сообщении.

Женщина, которая увидела это, проклинала мальчика. После чего между двумя семьями произошла ссора.

На место события прибыли два сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.