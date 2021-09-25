В Ташкенте избили восьмилетнего мальчика из-за того, что он русский

Полиция составила административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" на четырех жителей Ташкента, оскорблявших друг друга после драки между детьми, сообщает пресс-служба городского ГУВД.

Ранее в соцсетях распространилось видео, где четверо жителей одного из районов Ташкента ругались, используя ненормативную лексику. Пользователи рассказали, что причиной стало избиение восьмилетнего мальчика тремя ровесниками, которые кричали слово "урус" (в переводе с тюркского — русский).

В полиции подтвердили, что конфликт произошел из-за ссоры между детьми, а также рассказали, что после инцидента одна из его участниц обратилась с заявлением в УКД ОВД Учтепинского района.

В пресс-службе добавили, что материалы дела передали в суд.