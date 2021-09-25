В Узбекистане возобновилось производство автомобилей Lacetti и Spark

В компании "UzAuto Motors" объявили о возобновлении производства всех популярных моделей автомобилей.

Выпуск машин марок Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark был приостановлен с середины июля до конца августа из-за работ по модернизации производственных линий завода и глобальной нехватки полупроводников.

В настоящее время UzAuto Motors в г. Асака производит в среднем более 800 машин в день.

В начале 2021 года в Госкомстате обнародовали данные о том, сколько и какие машины выпустил узбекский автопром в 2020-м. По данным ведомства, за год в Узбекистане было произведено 280 080 автомобилей, что на 8 972 больше, чем в 2019-ом.

Больше всего было выпущено автомобилей Cobalt, далее по списку Nexia T-250, Damas и Lacetti Gentra.

А на днях в Узбекистане началось производство автомобилей Lada. Первые модели — Lada Vesta SW и Lada Xray — уже готовы к отправке. Скоро к ним добавится Lada Largus.