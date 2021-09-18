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  • 18 сентябрь 2021 17:00
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В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями

В Карши трое мужчин оказали активное сопротивление сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщают в МВД Узбекистана.

 

В Карши трое мужчин подрались с правоохранителями

 

По данным силового ведомства, инцидент произошел 16 сентября около 23.00 по местному времени.Один из правонарушителей находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в министерстве.

 

Против злоумышленников возбуждено административное дело по статьям "мелкое хулиганство", "невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел", а также уголовное дело по статье "сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг".

 

В настоящее время следствие продолжается.

 


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