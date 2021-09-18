Ушел из жизни известный актер и продюсер Шухрат Иргашев

Народный артист Узбекистана, известный актер, режиссер, продюсер Шухрат Иргашев скончался в возрасте 76 лет. О печальном известии сообщил его коллега по сцене Улугбек Юлдашев.

Иргашев окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института в 1968 году. Затем он начал свою трудовую деятельность в Ташкентском государственном академическом русском драматическом театре.



В 1970 году артист пришел на киностудию "Узбекфильм". Его дебютной работой в кино стала картина Эльера Эшмухамедова "Нежность" (1966).

Известно, что за свою профессиональную карьеру он снялся более чем в тридцати фильмах - "Дилором", "Шумбола", "Встречи и расставания", "Возвращение командира" и другие.

В 1990-е годы Иргашев начал заниматься продюсерской работой. Кроме того, в этот период он также стал сниматься в российских фильмах и сериалах.



В 1989 году Шухрату Иргашеву было присвоено звание "Народный артист Узбекистана". По информации местных СМИ, известный актер будет похоронен в Москве.