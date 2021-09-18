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  • 18 сентябрь 2021 16:50
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Ушел из жизни известный актер и продюсер Шухрат Иргашев

Народный артист Узбекистана, известный актер, режиссер, продюсер Шухрат Иргашев скончался в возрасте 76 лет. О печальном известии сообщил его коллега по сцене Улугбек Юлдашев.

 

Иргашев окончил актерский факультет Ташкентского театрально-художественного института в 1968 году. Затем он начал свою трудовую деятельность в Ташкентском государственном академическом русском драматическом театре.

В 1970 году артист пришел на киностудию "Узбекфильм". Его дебютной работой в кино стала картина Эльера Эшмухамедова "Нежность" (1966).

 

Известно, что за свою профессиональную карьеру он снялся более чем в тридцати фильмах - "Дилором", "Шумбола", "Встречи и расставания", "Возвращение командира" и другие.

В 1990-е годы Иргашев начал заниматься продюсерской работой. Кроме того, в этот период он также стал сниматься в российских фильмах и сериалах.

В 1989 году Шухрату Иргашеву было присвоено звание "Народный артист Узбекистана". По информации местных СМИ, известный актер будет похоронен в Москве.

 


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