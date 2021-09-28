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  • 17 сентябрь 2021 11:55
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Инспекторы ДПС Ташкента и Ташкентской области получат новую униформу

Для инспекторов ДПС Ташкента и Ташкентской области утвердили новую униформу с отличительными нагрудными и нарукавными знаками.

 

Инспекторы ДПС Ташкента и Ташкентской области получат новую униформу

 

Приказом министра внутренних дел Узбекистана от 13 сентября 2021 года утверждены образцы формы для некоторых сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщила Газета.уз со ссылкой на пресс-службу ГУБДД МВД.

 

Новую форму с отличительными нагрудными и нарукавными знаками будут носить только инспекторы ДПС в Ташкенте и Ташкентской области.

 

Кроме того, внесены поправки в нормы по обеспечению одеждой оркестров и песенно-танцевального ансамбля МВД, говорится в сообщении.


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