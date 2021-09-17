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  • 17 сентябрь 2021 11:52
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Uzbekistan Airways возобновляет полёты в Киев

Спустя шесть лет Uzbekistan Airways вновь начнёт выполнять полёты в Киев. Цена билета в одну сторону начинается от 2,2 млн сумов.

 

Uzbekistan Airways возобновляет полёты в Киев

 

С 26 сентября Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение по маршруту «Ташкент — Киев — Ташкент», сообщила пресс-служба авиакомпании.

 

Рейсы будут выполняться раз в неделю — по воскресеньям. На момент публикации цена билета из Ташкента в Киев начинается от 2,2 млн сумов (без багажа) и от 2,6 млн сумов (с багажом), туда и обратно — от 4,2 млн сумов (без багажа) и от 4,8 млн сумов (с багажом). При покупке билетов через сайт Uzbekistan Airways можно получить 3% скидку.

 

Авиасообщение между Ташкентом и Киевом было прекращено в мае 2015 года. В апреле этого года министр транспорта Илхом Махкамов сообщал, что Узбекистан и Украина планируют возобновить прямое авиасообщение в мае.

 

С 2020 года украинские авиакомпании SkyUp, Bees Airlines и Международные авиалинии Украины систематически выполняют чартерные рейсы между городами двух стран.


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