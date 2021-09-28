В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix

Несколько дней в соцсети распространилось сообщение о том, что Chevrolet Onix поступил в продажу. В компании-производителе поспешили опровергнуть эту информацию, назвав ее фейком.

При этом в UzAuto Motors напомнили потребителям, что список авто, выставленных на продажу, опубликован на сайте компании. А о запуске продаж каждой отдельной модели сообщается отдельно на официальных информационных каналах компании.

Ранее сообщалось о том, что плановые монтажные и пусконаладочные работы, позволяющие в дальнейшем освоить производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.

Однако никакой информации о намерениях по продажам этого автомобиля не было. В конце 2019 года компания UzAuto Motors планировала запустить проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе в 2020 году.

Тогда автопроизводитель предупреждал о возможных остановках производства в течение следующего года, обещая при этом, что этот факт никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.