» » » В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix
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  • 17 сентябрь 2021 11:49
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В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix

Несколько дней в соцсети распространилось сообщение о том, что Chevrolet Onix поступил в продажу. В компании-производителе поспешили опровергнуть эту информацию, назвав ее фейком.

 

В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix

 

При этом в UzAuto Motors напомнили потребителям, что список авто, выставленных на продажу, опубликован на сайте компании. А о запуске продаж каждой отдельной модели сообщается отдельно на официальных информационных каналах компании.

 

Ранее сообщалось о том, что плановые монтажные и пусконаладочные работы, позволяющие в дальнейшем освоить производство моделей Chevrolet Onix и Tracker, проводились в июле-августе 2021 года.

 

Однако никакой информации о намерениях по продажам этого автомобиля не было. В конце 2019 года компания UzAuto Motors планировала запустить проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе в 2020 году.

 

Тогда автопроизводитель предупреждал о возможных остановках производства в течение следующего года, обещая при этом, что этот факт никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.


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