LIVE: Саммит ШОС в Душанбе

В столице Таджикистана стартовало ежегодное заседание лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.
На повестке дня — несколько вопросов.
Главы государств обсудят как деятельность ШОС, отмечающего 20-летие, так и события на международной арене. В числе самых острых проблем — пандемия COVID-19 и афганский кризис.
Президент РФ Владимир Путин на днях был вынужден уйти на самоизоляцию. В связи с этим, российский лидер отменил визит в Таджикистан и примет участие в саммите удаленно.
В таком же формате в заседании поучаствует председатель Китая Си Цзиньпин.
Остальные лидеры государств будут присутствовать очно. Помимо президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в саммите примут участие его коллеги из Индии, Казахстана, Кыргызстана и Пакистана.
В пятницу, помимо непосредственно встречи в рамках ШОС, впервые состоится и общий саммит лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.