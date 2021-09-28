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  • 17 сентябрь 2021 11:43
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LIVE: Саммит ШОС в Душанбе

В столице Таджикистана стартовало ежегодное заседание лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

 

LIVE: Саммит ШОС в Душанбе

 

На повестке дня — несколько вопросов.

 

Главы государств обсудят как деятельность ШОС, отмечающего 20-летие, так и события на международной арене. В числе самых острых проблем — пандемия COVID-19 и афганский кризис.

Президент РФ Владимир Путин на днях был вынужден уйти на самоизоляцию. В связи с этим, российский лидер отменил визит в Таджикистан и примет участие в саммите удаленно.

 

В таком же формате в заседании поучаствует председатель Китая Си Цзиньпин.

Остальные лидеры государств будут присутствовать очно. Помимо президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в саммите примут участие его коллеги из Индии, Казахстана, Кыргызстана и Пакистана.

 

В пятницу, помимо непосредственно встречи в рамках ШОС, впервые состоится и общий саммит лидеров ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.


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