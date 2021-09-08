Использование воды в Узбекистане достигло критического уровня - ФАО

Примерно треть населения мира – около 2,3 млрд. человек – живет в странах, испытывающих нехватку воды, 733 млн. человек (10%) – в странах с критическим дефицитом воды. К такому выводу пришли эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), представив два доклада.

По данным организации, основной проблемой негативного влияния на водоснабжении систем сельскохозяйственного производства является глобальное потепление.

«Во многих регионах мира изменилось количество и регулярность осадков, все чаще происходят засухи и наводнения, и из-за этого все острее ощущается нехватка воды и растет конкуренция в сфере водных ресурсов», - говорится в докладе.

В ФАО подчеркивают, что 72% пресной воды в мире используется в сельском хозяйстве, 16% – в индустриальном производстве, 12% – в сфере бытовых услуг. При этом, в странах с критическим дефицитом воды ее не хватает не только на сельскохозяйственные, но и на личные нужды.

Критический уровень нагрузки на водные ресурсы отмечают также Узбекистане и Туркменистане :

Уровень нагрузки на водные ресурсы в Узбекистане и Туркменистане специалисты оценивают как критический (больше 100%). Объемы воды, которые используют эти страны, составляют 169%и 144% от их водных запасов соответственно.

В Таджикистане, Армении и Азербайджане «водный стресс» оценивается как средний, он составляет 62%, 56% и 54% соответственно. В Кыргызстане и Казахстане показатели использования пресной воды также превышают общемировой уровень и достигают 50% и 33% соответственно.

Россия и Грузия используют всего 4% своих запасов пресной воды, Молдова – 12%, Украина – 14%.

Самые большие объемы забора воды в отношении к ее запасам в Кувейте – 3850%. Лучше всего ситуация обстоит в Конго, там данный показатель составляет всего 0,03%.

«Проблемы водоснабжения в сельском хозяйстве, такие как нехватка, загрязнение воды и ее чрезмерное использование, необходимо решать в срочном порядке, нужно преобразовать продовольственные системы и сделать их более устойчивыми, особенно учитывая, что мы противостоим негативным последствиям изменения климата», – заявила замглавы ФАО Мария Элена Семедо.