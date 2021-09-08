В Узбекистане не допускается принудительное насаждение религиозных взглядов – Минюст

В Узбекистане не допускается принудительное насаждение религиозных взглядов. Этот строгий и незыблемый конституционный принцип является неизменным. Любые действия, пропаганда, направленные на насильственное насаждение религиозных взглядов влекут за собой ответственность, сообщили в Минюсте.

"Народ Узбекистана 30 лет назад избрал свой путь развития – это стремление построить гуманное, демократическое правовое государство, основанное на секуляризме. Никто не вправе ставить под сомнение эту истину, пропагандировать фанатические идеи", – подчеркнули в министерстве.

Каждый узбекистанец, добавили в Минюсте, независим в том, следовать ли своей вере или нет. Каждый человек должен признавать, что все другие имеют право на свободу совести и убеждений. Осуществляя свои права и свободы, граждане не должны наносить ущерб законным интересам, правам и свободам других лиц, государства и общества.

При этом, по данным министерства, в стране наблюдаются случаи субъективной оценки вождения автомобиля женщинами, пропаганды ограничения их прав на свободный выбор деятельности, приостановления деятельности предприятий по производству определенных видов продукции, ограничения продажи и использования некоторых произведений искусства, являющихся мировыми шедеврами, возбуждения недоверия к другим религиозным взглядам и ненависти к лицам, не исповедующим никакую из религий.

"Крайне недопустимо, когда определенный слой общества оценивает взгляды, действия и образ жизни других на основе только одного измерения – критериями своих собственных моральных и религиозных взглядов", – заметили в министерстве.

В статье 12 Всеобщей декларации прав человека четко закреплена недопустимость произвольного вмешательства в личную жизнь человека. Данная норма полностью имплементирована в национальное законодательство Узбекистана. В частности, статья 25 Конституции Узбекистана гарантирует свободу и личную неприкосновенность, а статья 27 – право на защиту от вмешательства в частную жизнь.

Конечно, в сознании населения, особенно молодежи, целесообразно прививать богатые исторические и духовные ценности общества Узбекистана. Однако, подчеркивая важность воспитания, Министерство юстиции отмечает, что нельзя допустить того, чтобы этот процесс происходил за счет нарушений прав человека, особенно вмешательства в частную жизнь граждан.

"Прежде всего, поведение людей следует оценивать не с точки зрения моральных и религиозных взглядов или измерений отдельных лиц, а с точки зрения требований действующего законодательства. То есть, если граждане соблюдают закон, они могут выбирать свой образ жизни свободно и без вмешательства, и это – одно из важнейших конституционных прав", – сообщили в Минюсте.

В любом случае, добавили в министерстве, учитывание прав граждан, исповедующих другую религию или не исповедующих никакую из религий, и уважение их веры является конституционной обязанностью.

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