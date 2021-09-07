Uzbekistan Airways обнародовала расписание и цены на рейсы в РФ на сентябрь

Компания Uzbekistan Airways опубликовала расписание и цены на рейсы в Россию на сентябрь.

Как сообщили в пресс-службе компании, со стороны Uzbekistan airways в сентябре запланированы рейсы в следующие города Российской Федерации:

· «Ташкент – Москва» (Домодедово) – Ташкент – ежедневно четыре рейса в день;

· «Самарканд – Москва» (Домодедово) – три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям (09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября);

· «Термез – Москва» (Домодедово) – один раз в неделю по средам (08, 15, 22, 29 сентября).

Дополнительно выполняются рейсы Uzbekistan Airways Express по маршрутам:

· «Ташкент – Москва» (Домодедово) - Ташкент - по понедельникам и пятницам (10, 13, 17, 20, 24, 27 сентября);

· «Карши – Москва» (Домодедово) – один раз в неделю по четвергам (09, 16, 23, 30 сентября);

· «Ургенч – Москва» (Домодедово) – два раза в неделю по вторникам и субботам (11, 14, 18, 21, 25, 28 сентября);

· «Бухара – Москва» (Домодедово) – два раза в неделю по средам и воскресеньям (08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 сентября);

· «Фергана – Москва» (Домодедово) – два раза в неделю по средам и воскресеньям (08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 сентября);

· «Наманган – Москва» (Домодедово) - два раза в неделю по вторникам и субботам (07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 сентября).

Стоимость перелета на воздушных суднах Uzbekistan Airways в одну сторону от 3 899 000 сумов, на Uzbekistan Airways Express в одну сторону от 1 502 000 сумов.

Кроме того, Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airways Express из Ташкента выполняют полеты в следующие города Российской Федерации:

· «Ташкент – Казань – Ташкент» – три раза в неделю по понедельникам, вторникам и пятницам (10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27 и 28 сентября) от 3 933 000 сумов (стоимость указана в одну сторону);

· «Ташкент – Минеральные Воды – Ташкент» – один раз в неделю по понедельникам (13, 20 и 27 сентября) от 1 565 000 сумов (стоимость указана в одну сторону) Uzbekistan airways Express;

· «Ташкент - Ростов на Дону – Ташкент» – два раза в неделю по средам и субботам (08, 11, 15, 18, 22, 25 и 29сентября) от 1 533 000 сумов (стоимость указана в одну сторону) Uzbekistan airways Express;

· «Ташкент – Краснодар – Ташкент» – два раза в неделю по вторникам и пятницам (10, 14, 17, 21, 24 и 28сентября) от 1 732 000 сумов (стоимость указана в одну сторону) Uzbekistan airways Express;

· «Ташкент – Сочи – Ташкент» – два раза в неделю по средам и по воскресеньям (08, 12, 15, 19, 22, 26 и 29сентября) от 3 939 000 сумов (стоимость указана в одну сторону);

· «Ташкент – Екатеринбург – Ташкент» – два раза в неделю по средам и по воскресеньям (08, 12, 15, 19, 22, 26 и 29сентября) от 3 922 000 сумов (стоимость указана в одну сторону);

· «Ташкент – Новосибирск – Ташкент» – два раза в неделю по вторникам и четвергам (09, 14. 16, 21, 23 и 28 сентября) от 3 926 000 сумов (стоимость указана в одну сторону).

Авиарейсы из городов Узбекистана в города Российской Федерации:

· «Наманган – Екатеринбург – Наманган» – один раз в неделю по средам (08, 15, 22 и 29сентября) от 3 544 000 сумов (стоимость указана в одну сторону);

· «Наманган – Новосибирск – Наманган» - один раз в неделю по четвергам (09, 16, 23, 30 сентября) от 3 547 000 сумов (стоимость указана в одну сторону);

· «Наманган – Казань – Наманган» - один раз в неделю по пятницам (10, 17, 24 сентября) от 3 428 000 сумов (стоимость указана в одну сторону).

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.