Состоялось торжественное награждение паралимпийцев, вернувшихся из Токио

В Ташкенте встречали паралимпийскую сборную Узбекистана, завоевавшую 19 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Победители получили денежные призы, квартиры и автомобили. Об этом пишет

Делегацию встречали в Ташкентском международном аэропорту. После короткой церемонии колонна автобусов с членами команды направилась в парк «Новый Узбекистан».

На церемонии спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов и премьер-министр Абдулла Арипов поздравили спортсменов и вручили им подарки.

Золотым медалистам:

$ 200 000, 3-х комнатная квартира, автомобиль Tahoe;

Серебряным медалистам:

$ 100 000, 2-х комнатная квартира, автомобиль Traverse;

Обладателям бронзовых медалей:

50 тысяч долларов, 2-х комнатная квартира, автомобиль Trailblazer.

Для информации, 48 спортсменов из Узбекистана выиграли 55 лицензий на Паралимпийские игры в Токио. В итоге команда завоевала 8 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей, всего 19 медалей.

Член команды Нурхон Курбанова вернулась сразу с двумя медалями: серебряная медаль в метании копья и бронзовая медаль в толкании ядра.

В общем зачете Узбекистан занял 16-е место среди 162 команд.

Это - четвертое место среди стран Азиатского континента (после Китая, Японии и Ирана) и СНГ (после России, Украины и Азербайджана) и первое среди народов Центральной Азии.

На Паралимпийских играх в Рио-2016 Узбекистан также занял 16-е место с 8 золотыми медалями.

Из 19 медалей, завоеванных в Токио, 9 - приходится на легкую атлетику и 6 - на дзюдо. Также Были завоеваны 2 медали в плавании, 1 в тхэквондо и 1 в пауэрлифтинге.

Паралимпийские чемпионы 2021 года:

Учкун Куронбаев (дзюдо, до 66 кг)

Нозимахон Каюмова (метание копья в категории F13)

Мохигул Хамдамова (метание диска F57)

Феруз Саидов (дзюдо, до 73 кг)

Бобуржон Омонов (толкание ядра F41)

Хусниддин Норбеков (толкание ядра F35)

Сафия Бурханова (толкание ядра F12)

Гулжаной Наимова (тхэквондо, +58 кг)

Серебряные призеры:

Асила Мирзаёрова (прыжки в длину Т11)

Руза Кузиева (пауэрлифтинг, до 61 кг)

Парвиза Самандарова (дзюдо, до 57 кг)

Довурхон Кароматов (дзюдо, до 81 кг)

Нурхон Курбанова (метание копья F54)

Обладатели бронзовых медалей:

Ислам Асланов (пара-плавание баттерфляем на 100 м (класс S13))

Эльбек Султанов (толкание ядра F12)

Нафиса Шерипбаева (дзюдо, до 63 кг)

Шариф Халилов (дзюдо, до 100 кг)

Нурхон Курбанова (толкание ядра F54)

Шохсанам Тошпулатова (комплексное плавание на 200 метров).