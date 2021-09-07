В этом году для трансляции уроков по ТВ были выделены три отдельных телеканала

В этом году для трансляции уроков для школьников по ТВ были выделены три отдельных телеканала, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МНО.

"В 2021-2022 учебном году телевизионные уроки в рубрике "Онлайн мактаб" будут транслироваться на отдельных телеканалах Национальной телерадиокомпании. Чтобы найти данные телеканалы на вашем телевизоре, необходимо произвести "автопоиск". В списке появятся телеканалы под названием "1-4-синфлар", "5-8-синфлар" и "9-11-синфлар", – отметили в министерстве.

Уроки также будут транслироваться через официальный канал проекта "Онлайн-школа" Министерства народного образования.

Посредством проекта "Онлайн мактаб" дети, временно не посещающие школу, могут получать дистанционное образование.