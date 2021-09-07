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  • 7 сентябрь 2021 10:49
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В этом году для трансляции уроков по ТВ были выделены три отдельных телеканала

В этом году для трансляции уроков по ТВ были выделены три отдельных телеканалаВ этом году для трансляции уроков для школьников по ТВ были выделены три отдельных телеканала, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МНО.

 

"В 2021-2022 учебном году телевизионные уроки в рубрике "Онлайн мактаб" будут транслироваться на отдельных телеканалах Национальной телерадиокомпании. Чтобы найти данные телеканалы на вашем телевизоре, необходимо произвести "автопоиск". В списке появятся телеканалы под названием "1-4-синфлар", "5-8-синфлар" и "9-11-синфлар", – отметили в министерстве.

 

Уроки также будут транслироваться через официальный канал проекта "Онлайн-школа" Министерства народного образования.

 

Посредством проекта "Онлайн мактаб" дети, временно не посещающие школу, могут получать дистанционное образование.


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