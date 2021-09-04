22 молодых человека из Узбекистана отправят учиться во ВГИК

Все расходы на обучение во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) несет Узбекское агентство кинематографии. Молодые кинематографисты будут обучаться в рамках квотной кампании 2021/2022 года по специальностям: режиссура кино и телевидения, кинооператорство, продюсерство, звукорежиссура.

Ожидается совместное проведение творческих собеседований для потенциальных абитуриентов, с участием мастеров ВГИК, после проведения письменных тестов на знание русского языка и истории.

По окончании обучения, согласно договоренности между сторонами, молодые люди вернутся в Узбекистан и продолжат работу в области кинематографии.