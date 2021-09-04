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  • 4 сентябрь 2021 15:25
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22 молодых человека из Узбекистана отправят учиться во ВГИК

Все расходы на обучение во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) несет Узбекское агентство кинематографии. Молодые кинематографисты будут обучаться в рамках квотной кампании 2021/2022 года по специальностям: режиссура кино и телевидения, кинооператорство, продюсерство, звукорежиссура.

 

22 молодых человека из Узбекистана отправят учиться во ВГИК

 

Ожидается совместное проведение творческих собеседований для потенциальных абитуриентов, с участием мастеров ВГИК, после проведения письменных тестов на знание русского языка и истории.

 

По окончании обучения, согласно договоренности между сторонами, молодые люди вернутся в Узбекистан и продолжат работу в области кинематографии.


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